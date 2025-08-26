Его поместили в изолятор временного содержания

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Жителя Омска поместили в изолятор временного содержания после того, как он с молотком набросился на пассажирский автобус. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной полиции.

"Мужчина, как установлено сотрудниками полиции, набросился с молотком на пассажирский микроавтобус, водитель которого следовал из села Харламово к железнодорожному вокзалу", - говорится в сообщении.

Мужчина начал наносить удары по лобовому стеклу, высказывая при этом угрозы причинения телесных повреждений водителю и пассажирам. Инцидент закончился дракой между мужчинами. По утверждению напавшего на микроавтобус, его оппонент при обгоне задел "Ладу" и повредил лакокрасочное покрытие. При этом прибывший на место происшествия экипаж ДПС следов столкновения не обнаружил.

Молоток изъят и приобщен в качестве вещественного доказательства. Назначено проведение необходимых экспертиз. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Следователь отдела полиции по Омску возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).