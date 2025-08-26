В Рязанской области обломки БПЛА повредили крышу частного дома

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Обломки беспилотника упали во двор частного дома в Рязанском районе Рязанской области. Повреждена крыша, ликвидировано возгорание, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью над территорией региона уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов.
"По предварительной информации, пострадавших нет. В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома, повреждена крыша. Возгорание оперативно ликвидировано. Оценивается материальный ущерб", - написал Малков.