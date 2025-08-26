Один ребенок погиб, еще двое травмированы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Один ребенок погиб, еще двое травмированы в результате ДТП с грузовым автомобилем ГАЗ-63, который вылетел в кювет и перевернулся. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло рядом с селом Бирикчуль. Водитель не справился с управлением. Дети перевозились в кузове машины.

"В результате ДТП пассажир автомобиля, 6-летний мальчик, погиб на месте. 10-летний мальчик, также пассажир, получил травму живота, а 12-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и ушиб грудной клетки", - говорится в сообщении.