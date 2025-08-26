В Нижневартовске внепланово сел самолет рейсом Лондон - Пекин

Посадка прошла благополучно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Самолет, следовавший из Лондона в Пекин, совершил внеплановую посадку в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. Посадка прошла благополучно, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В Уральской транспортной прокуратуре находится на контроле ситуация, связанная с вынужденной посадкой в Нижневартовске самолета авиакомпании Air China. Посадка прошла благополучно. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта", - отметили в ведомстве", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в аэропорту Нижневартовска ТАСС подтвердили информацию о посадке самолета.

Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту Нижневартовска совершил внезапную посадку самолет Air China с примерно 300 пассажирами на борту.