В Саратовской области арестовали трех подростков по делу о теракте

По версии следствия, они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на железной дороге

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Суд в Саратовской области заключил под стражу трех подростков по делу о теракте на железной дороге. По версии следствия, они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф, сообщает Западное межрегиональное следственного управления на транспорте СК России.

"Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.

Фигурантов обвинили по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц).

Как установили следователи, в августе 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Он согласился и убедил двух своих 16-летних друзей присоединиться. Злоумышленники подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка - Сазанка, принадлежащие ОАО "РЖД" и обеспечивающие работу железнодорожного транспорта. Отмечается, что один из участников снимал происходящее на телефон и отправлял видеозапись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания.