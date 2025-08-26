Авария произошла вечером 25 августа на автомагистрали "Центральная" - автомобиль наехал на стоявших на обочине людей

САМАРА, 26 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в Самарской области после ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ.

Авария произошла вечером 25 августа на автомагистрали "Центральная" вблизи городского поселения Петра Дубрава в Самарской области. Легковой автомобиль наехал на стоявших на обочине людей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 августа 19-летний водитель вел автомобиль по автодороге "Автомагистраль Центральная" и наехал на двух несовершеннолетних пешеходов в возврате 15 и 16 лет, стоявших на обочине. Пострадавшие умерли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Как ранее сообщала прокуратура региона, третий пешеход самостоятельно обратился в медицинское учреждение, а водитель автомобиля госпитализирован с места аварии.