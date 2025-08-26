Ожидается, что возгорание полностью ликвидируют к середине дня, тогда к работе смогут подключиться следователи

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Не менее пяти человек пострадали в результате сильного пожара на территории порта Гамбурга. Об этом сообщило агентство DPA.

Пожар начался в понедельник около 15:30 по местному времени (16:30 мск). Предположительно, сначала загорелся автомобиль, затем огонь перекинулся на газовые баллоны, что привело к многочисленным взрывам и распространению возгорания на другие здания.

В результате одного из взрывов обломки упали на автомобиль, ехавший по близлежащему шоссе, пострадал один человек. Дорога была перекрыта для движения на несколько часов. Почти 30 человек были эвакуированы из зданий и объектов в радиусе 400 м. Один из пяти пострадавших получил серьезные травмы, он находится в критическом состоянии.

По состоянию на утро вторника пожарные оценивают ситуацию как "статичную". Ожидается, что возгорание будет полностью ликвидировано к середине дня, тогда к работе смогут подключиться следователи. По предварительной версии, взрывавшиеся баллоны были наполнены оксидом азота. На месте инцидента работало более 300 работников экстренных служб.