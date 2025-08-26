Он признан виновным в развращении несовершеннолетних и незаконном распространении среди них порнографических материалов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Суд в Липецкой области приговорил 50-летнего местного жителя к 20 годам заключения за развращение несовершеннолетних и незаконное распространение среди них порнографических материалов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю г. Липецка, признанного виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности подростков. <…> Виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2023 году осужденный вступал в переписку в мессенджерах с несовершеннолетними, достоверно зная, что возраст его собеседников составляет от 8 до 15 лет. На их телефоны он отправлял сообщения интимного содержания, а также фото и видео порнографического характера. Мать одной из девочек, обнаружившая переписку с незнакомцем, заявила о противоправных действиях в отношении дочери. В числе доказательств по делу были изъятые в ходе обыска по месту жительства мужчины мобильные устройства и сим-карты, при их изучении выявлены другие эпизоды его преступной деятельности в отношении несовершеннолетних из Липецкой области и Краснодарского края.

Противоправную деятельность квалифицировали как иные действия сексуального характера в отношении трех не достигших 14-летнего возраста подростков (п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ), совершение развратных действий в отношении двух лиц 13 и 15 лет (ч. 3 ст. 135 УК РФ), незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет (п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ). Сам он вину не признал, но следствие смогло опровергнуть его доводы, что позволило вынести обвинительный приговор.