В Красноярске несовершеннолетняя за деньги пыталась поджечь релейный шкаф

На девушку завели дело по факту покушения на совершение теракта

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девушка за денежное вознаграждение пыталась поджечь релейный шкаф на железной дороге в Красноярске. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение теракта, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управление на транспорте СК России.

"Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, <…> несовершеннолетняя за денежное вознаграждение в городе Красноярске совершила покушение на поджог объекта транспортной инфраструктуры, возгорание не произошло по независящим от нее обстоятельствам", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, девушка хотела поджечь релейный шкаф. "Несовершеннолетняя была задержана, ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. <…> Расследование по уголовному делу продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют УФСБ России по Красноярскому краю и УТ МВД России по СФО", - пояснили в ведомстве.