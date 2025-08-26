Жестокое преступление он совершил в 2021 году, но удалось раскрыть его только спустя 24 года

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Тогучинский районный суд Новосибирской области отправил под домашний арест местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве, совершенном в 2001 году. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, осенью 2001 года мужчина вместе со знакомым убил жителя города Тогучина, после чего сжег его тело в печи. Возбужденное тогда уголовное дело было прекращено за недоказанностью участия подозреваемых в совершении преступления. Спустя 24 года соответствующее постановление отменено.

"Постановлением Тогучинского районного суда Новосибирской области [обвиняемому] избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 21 октября 2025 года", - говорится в сообщении. Свою вину мужчина признал частично.