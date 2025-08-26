В Казахстане противников АЭС осудили за призывы к беспорядкам

Пятерым активистам назначили по четыре года ограничения свободы

АСТАНА, 26 августа. /ТАСС/. Суд в Алма-Ате в Казахстане назначил по четыре года ограничения свободы пятерым активистам, выступавшим против строительства первой атомной электростанции (АЭС), признав их виновными в призывах к массовым беспорядкам.

Приговор вынесен Алмалинским районным судом города. "Нурлана Жаулибаева, Жаната Казакбая, Фазылжана Сыздыкова, Нурлана Темиргалиева и Айдара Мубаракова признать виновными по статье 272 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (призывы к неподчинению законным требованиям властей и к массовым беспорядкам - прим. ТАСС) и назначить каждому из них по четыре года ограничения свободы", - приводит слова судьи Ернара Касымбекова новостной портал "Власть".

Также суд запретил им на пять лет заниматься общественной деятельностью и создавать политические партии. По данным портала, активистов, выступавших против строительства АЭС, задержали в конце сентября прошлого года. На суде сторона обвинения просила приговорить их к пяти годам лишения свободы каждого, фигуранты дела настаивали на оправдательном вердикте. Наказание, предусмотренное данной статьей, - от трех до пяти лет ограничения свободы либо лишение свободы на такие же сроки.