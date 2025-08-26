Информации о пострадавших нет

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 60 тыс. жителей округа Марикопа в штате Аризона столкнулись с отключениями электричества из-за масштабной песчаной бури, накрывшей территорию штата вечером 25 августа. Об этом сообщили экстренные службы округа.

По их информации, аэропорт города Финикс прекратил прием и отправку рейсов примерно на час из-за облака пыли, поглотившего воздушную гавань. В городе Гилберт наблюдаются перебои в работе светофоров, полиция призывает жителей воздержаться от выхода на улицу из-за опасных погодных условий.

Информации о пострадавших нет. По данным портала Poweroutage, в настоящее время электроснабжение на территории штата практически полностью восстановлено.