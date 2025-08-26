Она располагалась в частном доме в селе Нововасильевка

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили и закрыли нелегальную майнинговую ферму в частном доме села Нововасильевка Запорожской области. Больше сотни единиц оборудования были подключены с помощью незаконной врезки в сети, сообщили в ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники отдела уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России "Бердянский" выявили и пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы, функционировавшей в частном домовладении на территории села Нововасильевка Бердянского района", - говорится в сообщении.

"Подозрительную активность" в здании зафиксировали во время плановой проверки объектов с повышенной нагрузкой на электросети. Полицейские заметили аномально высокий уровень энергопотребления, рассказали в МВД.

"В результате проверки на месте было обнаружено 147 блоков специализированных вычислительных устройств для майнинга криптовалют, работающих в круглосуточном режиме. Все устройства были подключены к электросети с использованием нелегальной врезки, что позволяло злоумышленнику уклоняться от платы за потребленную электроэнергию", - отмечается в сообщении.

Полицейские изъяли все оборудование, устанавливают причастных к организации незаконной деятельности. Проводятся следственные действия и экспертизы, заключили в региональном управлении МВД.

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.