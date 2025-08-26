Собственник базы отдыха на побережье озера Арахлей пользовался электричеством, не заключив договор энергоснабжения

ЧИТА, 26 августа. /ТАСС/. Ферму для майнинга криптовалюты обнаружили на базе отдыха в Забайкальском крае. Ее владелец похитил электроэнергию на сумму 4,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе филиала "Россети Сибирь" - "Читаэнерго".

"Собственник базы отдыха на побережье озера Арахлей пользовался электричеством, не заключив договор энергоснабжения. Информация об этом поступила в филиал "Россети Сибирь" - "Читаэнерго". Совместно с полицией энергетики провели рейд и зафиксировали факт энерговоровства и майнинга криптовалюты. Материальный ущерб, нанесенный филиалу "Читаэнерго", оценивается в 4,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

После проверки правоохранительных органов потребителя могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 165 ч. 2 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием). Подозреваемому может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.