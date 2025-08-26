При аварии травмы также получила еще одна женщина

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Одна женщина и четверо детей в возрасте от 2 до 11 лет пострадали при столкновении машины с грузовиком на федеральной трассе "Сибирь" в Аларском районе Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"По предварительным данным, 26.08 в утреннее время на 1702-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в результате столкновения автомашины Peugeot с грузовиком Scania травмы получили женщина, пассажир легкового авто, и четверо несовершеннолетних в возрасте от 2 до 11 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура Аларского района контролирует ход и результаты проверочных мероприятий, организованных полицией по факту ДТП.

По информации регионального главка МВД, автомобиль Infiniti под управлением 29-летнего мужчины выехал на встречную полосу, и водитель Peugeot, уходя от столкновения, врезался в грузовик.

