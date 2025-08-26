В Самарской области оправдан экс-глава района

Он был осужден за халатность после смертельного нападения собак на жительницу района

САМАРА, 26 августа. /ТАСС/. Самарский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу на приговор бывшему главе Волжского района региона Евгению Макридину, осужденному за халатность после смертельного нападения собак на жительницу района. Бывший чиновник оправдан, обвинительный приговор отменен, следует из картотеки суда.

"Обвинительный приговор отменен <…> с вынесением оправдательного приговора", - сообщается в карточке дела.

В апреле 2025 года суд Октябрьского района Самары признал Макридина виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), и приговорил к полутора годам исправительных работ. Суд и следствие установили, что Макридин, будучи главой муниципального образования, в период с 2020 по 2021 год не организовал отлов безнадзорных животных на территории Волжского района, хотя к нему поступали обращения от жителей. 19 мая 2021 года на территории поселка Придорожный микрорайона Южный город Волжского района стая собак напала на женщину 1956 года рождения. Пострадавшая через несколько дней умерла в больнице от полученных повреждений.