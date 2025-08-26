Пострадавший из-за атаки дрона житель Белгородской области умер в больнице

Он получил ранения 15 августа, во время удара украинского дрона по автомобилю в селе Дунайка

БЕЛГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Умер в больнице мужчина, получивший 15 августа ранение после удара украинского дрона в селе Дунайка Грайворонского муниципального округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщал глава региона, мирный житель пострадал в результате атаки дрона на автомобиль, его госпитализировали в областную клиническую больницу.

"Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль 15 августа в селе Дунайка. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков.