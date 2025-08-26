По данным газеты, протестующий назвал указ "незаконным"

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Мужчина сжег американский флаг возле Белого дома в знак протеста против указа президента США Дональда Трампа о привлечении к ответственности за осквернение этого государственного символа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник вечером прямо напротив резиденции американского лидера. Как отмечается в публикации, мужчина был арестован, однако не по обвинению в нарушении президентского указа, а за нарушение федерального закона о запрете разведения огня в национальных парках.

Согласно видео, размещенному в социальных сетях, мужчина заявил, что выступает против указа Трампа, изданного ранее в понедельник, говорится в материале The Washington Post. Отмечается, что протестующий назвал указ "незаконным". На видеозаписи мужчина, сжегший флаг, представился как "отставной ветеран боевых действий", подчеркивается в публикации.

Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому властям США следует расследовать случаи сожжения американского флага и при наличии оснований привлекать причастных к этому к ответственности. Как говорится в документе, опубликованном Белым домом, Министерство юстиции США должно "уделять приоритетное внимание максимально возможному применению уголовного и гражданского законодательства <...> страны в отношении актов осквернения американского флага". Речь идет о тех случаях, когда такие действия не относятся к свободе слова и нарушают законы.