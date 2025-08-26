Всех задержанных после погони сотрудники правоохранительных органов передали ФСБ России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Свидетель по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" рассказал в ходе опроса в суде, что один из террористов, преследуемый сотрудниками ДПС, залез в лесу на дерево, которое пришлось спилить, чтобы задержать его.

Накануне в суде были опрошены сотрудники ДПС двух экипажей, принимавших участие в погоне за исполнителями теракта. "В ходе опроса в судебном заседании сотрудник ДПС пояснил, что одного из убежавших в лес террористов пришлось снимать с дерева, которое в итоге спилили, так как он слезать отказался", - сообщил ТАСС один из участников процесса.

По его словам, всех задержанных в результате погони сотрудники правоохранительных органов передали сотрудникам ФСБ России, которые также выехали на место задержания.