Им назначены наказания, связанные с ограничением свободы

КИРОВ, 26 августа. /ТАСС/. Пять женщин из Кировской области осуждены за создание и финансирование запрещенной в России украинской организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы безопасности по региону.

"Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда г. Кирова в отношении пяти жительниц региона, признанных виновными в организации и финансировании деятельности запрещенной на территории России украинской общественной организации. Виновным лицам назначены наказания, связанные с ограничением свободы", - отмечается в сообщении.

Сотрудники УФСБ во взаимодействии с управлением Министерства внутренних дел России по Кировской области установили, что ячейка иностранной неправительственной организации занималась вовлечением граждан России в деятельность нежелательной структуры. Кроме того, ее участники собирали и направляли на Украину денежные средства.

В отношении женщин следственное управление СК России по Кировской области возбудило уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности и сбор средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ).