Возгорание возникло недалеко от села Варваровка

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты локализовали лесной пожар в районе Новороссийского лесничества недалеко от села Варваровка под Анапой на площади 11,2 га.

Об этом сообщили в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

"В 12:20 мск работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 11,2 га", - говорится в сообщении.

Пожар в лесу в районе села Варваровка начался днем 25 августа, к вечеру огонь охватил около 6,5 га. К тушению привлечена авиация, процесс осложняется труднодоступностью местности и ветром.