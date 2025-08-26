На юго-востоке Эстонии в поле обнаружили обломки украинского БПЛА

Нет никаких признаков того, что это может быть российский беспилотник, сообщил глава Службы внутренней безопасности республики Марго Паллосон

ВИЛЬНЮС, 26 августа. /ТАСС/. Обломки украинского беспилотника были обнаружены в понедельник в волости Эльва на юго-востоке страны. Об этом сообщил глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон.

"По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник <...>, который сбился с курса из-за российских помех [сигнала] GPS и других средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего он оказался в воздушном пространстве Эстонии. На данный момент нет никаких признаков того, что это может быть российский БПЛА", - сказал Паллосон, его слова приводит портал национального гостелерадио ERR.

Он добавил, что "на месте происшествия по полю были разбросаны обломки" БПЛА, а также "была видна четко различимая воронка от взрыва". По словам главы службы внутренней безопасности, место, откуда прилетел беспилотник, "все еще устанавливается", однако это может быть в том числе Латвия.

По предварительным данным, в результате падения БПЛА никто не пострадал.

Ранее власти Эстонии заявили, что планируют потратить порядка €200 млн бюджетных средств на завершение строительства забора вдоль восточной границы и оснащение его системами противодействия беспилотникам, включая так называемую стену дронов.