Два человека, раненых из-за атак беспилотников, находятся в медучреждениях региона, один из них в тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Двое пострадавших от атак с применением БПЛА на Воронежскую область продолжают лечение в медицинских учреждениях региона, в том числе один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

"На сегодняшний день в медучреждениях остаются два пострадавших от террористических атак. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении. Второй - в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщал о тяжелом состоянии 79-летней жительницы региона, попавшей в реанимацию в результате атаки украинских беспилотников на регион в ночь на 3 августа.

Атаки БПЛА, после которых значительному числу жителей Воронежской области потребовалась стационарная медицинская помощь, были совершены в ночное время 15 и 17 июля, а также 3 августа.