Речь идет о земельном участке в бухте Инал, предназначенном для строительства пансионата

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Уголовное дело арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями председателя отделения ДОСААФ в Краснодарском крае Бориса Левитского связано с махинациями с земельным участком, выделенным для пансионата "Кубаньгазпром" в бухте Инал, говорится в документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В результате рассмотрения обращения департамента имущественных отношений Краснодарского края управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю были внесены изменения в части указания категории земель <…> с "земли особо охраняемых территорий и объектов" на "земли населенных пунктов". Договором от 23 июня 2023 года все права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка перешли от Левитского Б. Е. к Левитскому Е. Б.", - следует из материалов дела.

Речь идет о земельном участке "из земель особо охраняемых территорий и объектов" общей площадью 43 484 кв. м, расположенном по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, бухта Инал (пансионат "Кубаньгазпром"), предназначенном для строительства и эксплуатации пансионата. Согласно документам, договором перенайма аренды земельного участка от 2015 года, ставшего предметом спора в уголовном производстве, права и обязанности арендатора по договору аренды перешли от ООО "Газпром добыча Краснодар" к Борису Левитскому.

Как сообщалось ранее, Борис Левитский был задержан в Краснодарском крае и этапирован для проведения следственных действий в Москву. Он арестован и находится в столичном СИЗО. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как указано на официальном сайте регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края, Левитский является председателем организации с 2017 года. С 2001 года по 2016 год он занимал руководящие должности в ОАО "Газпром", ООО "Кубань газпром", ООО "Газпром добыча Краснодар". С 2012 по 2022 год был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края - членом комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.