Ее ранее заочно арестовали по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Журналистка "Дождя" (признан иноагентом и нежелательной организацией в РФ) Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ), заочно арестованная по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, объявлена в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Монгайт объявлена в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

Она обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти).

Монгайт - российская журналистка и телеведущая, креативный продюсер телеканала "Дождь".

В новость внесена правка (13:51 мск) - передается с исправлением в первом абзаце, верно - журналистка "Дождя".