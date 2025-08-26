МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Журналистка "Дождя" (признан иноагентом и нежелательной организацией в РФ) Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ), заочно арестованная по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, объявлена в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Монгайт объявлена в международный розыск", - сказал собеседник агентства.
Она обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти).
Монгайт - российская журналистка и телеведущая, креативный продюсер телеканала "Дождь".
