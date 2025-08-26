Бывшего депутата Руслана Маноконова задержали вместе с соучастниками

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Следственные органы Приморья задержали группу лиц, обвиняемых в похищении человека и хулиганских действиях. Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю, среди задержанных - бывший депутат законодательного собрания Приморья Руслан Маноконов.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источники сообщали об обысках у Маноконова и других лиц по уголовному делу.

"В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ участники событий задержаны, доставлены в следственное управление, с ними проводятся следственные действия. В местах их проживания проведены обыски, изъяты средства связи. Задержаны Руслан Маноконов и соучастники", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по п. "а", ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи установили, что в ночь на 3 августа у кафе в Находке обвиняемые, действуя группой, устроили драку. В ходе конфликта житель города Уссурийска получил телесные повреждения, после чего, вооружившись ножом, ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой.

"Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, после чего фигуранты похитили его супругу, чтобы установить местонахождение своего оппонента, и удерживали ее в своем автомобиле. В последующем женщине удалось скрыться", - сообщает следствие.

Следователями принято решение о необходимости избрания в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, соответствующее ходатайство направлено в суд.