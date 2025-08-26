Ущерб, причиненный Министерству здравоохранения Челябинской области, превысил 11 млн рублей только за 2024 год

ЧЕЛЯБИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Задержанного накануне в Челябинске по делу о многомиллионных махинациях руководителя Единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики Областной клинической больницы №3 госпитализировали до момента избрания ему меры пресечения. Об этом ТАСС сообщили в Калининском районном суде Челябинска.

"Ему плохо стало, его госпитализировали до суда", - сказали в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что силовики выявили противоправные действия руководителя Единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики Областной клинической больницы №3. По версии следствия, должностное лицо, выполняя свои обязанности, с 2022 года по настоящее время действовало в интересах коммерческой организации. Медик обеспечил беспрепятственное заключение контрактов в рамках конкурсных процедур на оказание услуг, исключив участие конкурентов. Ущерб, причиненный Министерству здравоохранения Челябинской области, превысил 11 млн рублей только за 2024 год.

В отношении фигуранта СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области уточняли, что фигурант являлся членом аукционной комиссии. Договоры заключались на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между ГАУЗ "ОКБ №3" и подконтрольной ему организацией. Услуги дублировали своим содержанием те, которые оказывал консультационный центр.