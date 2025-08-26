Изъяты 80 палет с компонентами для изготовления сигарет и станок для их производства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ и при участии специалистов межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по ПФО выявили в Нижегородской области подпольный цех по производству сигарет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали предполагаемого организатора нелегального бизнеса. В ходе осмотра в трех складских помещениях и в квартирах фигурантов на территории города Арзамаса полицейские изъяли 80 палет с компонентами для изготовления сигарет, станок для их производства и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - говорится в сообщении.

Оперативникам задержанный пояснил, что занимался производством и хранением табачных изделий, а также транспортировал их в другие регионы России для сбыта.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.