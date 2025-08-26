Есть угроза жилым домам

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Сухая растительность горит в Симферопольском районе Республики Крым, есть угроза жилым домам, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание сухой растительности в Симферопольском районе вблизи села Мраморное. Предварительная площадь возгорания 2 гектара", - говорилось в сообщении. Позже в ведомстве сообщили, что площадь пожара составляет 3 га.

На вопрос ТАСС в пресс-службе подтвердили, что есть угроза для населенного пункта. "[Угроза для села] есть. Силы нарастили, чтобы не допустить перехода огня на жилой фонд", - сказала представитель ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что на месте возгорания работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма, Лесхоза, горного поисково-спасательного специализированного отряда, администрации сельского поселения. Два вертолета МЧС России привлечены к тушению пожара. Всего к тушению привлечены 110 человек и 24 единицы техники.

Сухая, жаркая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня.

