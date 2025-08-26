Экс-сотрудника "Яндекса" Ирина приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Сергей Ирин также получил штраф в размере 5 млн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника "Яндекса" Сергея Ирина к 15 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Ирина Сергея Николаевича признать виновным в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн рублей", - сказала судья.

Во время вынесения приговора подсудимый показал плакат антиправительственного содержания.

Гособвинение просило приговорить Ирина к 17 годам лишения свободы. По данным следствия, 27 февраля 2022 года Ирин перевел $500 на счет украинского фонда помощи ВСУ "Вернись живым" (признан в РФ нежелательной организацией). В апреле 2024-го он был задержан и заключен под стражу Лефортовским судом Москвы.

В 2022 Ирин привлекался к административной ответственности за участие в митинге против СВО на Манежной площади и был оштрафован на 10 тыс. рублей.