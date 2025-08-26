Пассажиров просят следить за объявлениями на станциях и остановочных пунктах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Поезда МЦД-1 и Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за инцидента с пассажиром - человек погиб под локомотивом на станции Дегунино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 12:36 вблизи остановочного пункта Дегунино одиночным локомотивом был смертельно травмирован человек, по предварительной информации, нарушивший правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На время работы медиков и правоохранительных органов в пути задерживаются пригородные поезда Савеловского направления в сторону области и МЦД-1 в сторону Лобни. Возможны задержки в обратном направлении", - сказал собеседник агентства.

Пассажиров просят следить за объявлениями на станциях и остановочных пунктах.

"МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов. Призываем граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре", - добавили в пресс-службе.