МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который в переписке с 10-летней жительницей Москвы требовал от нее обнаженные фотографии, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении жителя Самарской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). <…> Фигурант задержан и доставлен в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый переписывался в интернете с 10-летней жительницей Москвы. "В ходе общения он неоднократно требовал от девочки осуществлять съемку в обнаженном виде и отправлять фото- и видеоматериалы указанного характера", - добавили в главке.

Девочка рассказала о произошедшем родителям, после чего они незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Сегодня следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.