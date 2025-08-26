По данным ФСБ, он передал банкирам взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска продлил до 25 сентября меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю строительства гостиничного комплекса, который, по данным ФСБ, передал банкирам взятку за открытие кредитной линии на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил ходатайство удовлетворить, продлить фигуранту срок содержания под стражей до 25 сентября 2025 года", - сказали в суде.

Ранее постановлением Центрального районного суда фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 августа.

Сообщалось, что органами предварительного следствия мужчина обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.

По данным областной прокуратуры, с марта 2023 года по январь 2025-го коммерсант передал взятку бывшему и также действующему банкирам в размере 750 тыс. рублей. За эти деньги они должны были способствовать открытию кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса, а также совершить другие выгодные коммерсанту действия.