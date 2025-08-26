На федеральной трассе Р-257 "Енисей" под Дивногорском столкнулись три автомобиля

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали при столкновении трех автомобилей на федеральной трассе Р-257 "Енисей" под Дивногорском в Красноярском крае. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"По предварительной информации, сегодня днем 19-летний водитель автомобиля марки ВАЗ двигался со стороны поселка Верхняя Бирюса в сторону Дивногорска. На 55-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen с последующим столкновением с Renault. Предварительно, в результате аварии травмы получили 6 человек, в том числе 17-летний подросток", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции.