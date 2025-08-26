Фигурант заключен под стражу

ЧЕЛЯБИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали в Челябинске жителя города Коркино по делу об убийстве женщины и хищении ее имущества, совершенных 18 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

"По подозрению в совершении преступления оперативниками областного полицейского главка задержан ранее судимый 57-летний житель Коркино", - сказали в пресс-службе полицейского главка региона.

Там отметили, что сотрудники полиции совместно со следователями СУ СК РФ по Челябинской области установили, что между жилыми домами на улице Мира в Металлургической районе Челябинска злоумышленник в 2007 году нанес 35-летней женщине удар ножом в грудную клетку. После этого открыто похитил ее сумку, в которой находился кошелек с деньгами и сотовый телефон. Сумма ущерба составила немногим более 6 тыс. рублей.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщили, что в 2007 году установить обстоятельства преступления не удалось, поэтому следствие по делу было приостановлено. Несмотря на это следователи-криминалисты регионального управления СК и оперативные сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области в ходе целенаправленной работы по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет смогли установить владельца сим-карты, помещенной в похищенный телефон спустя месяц после обнаружения тела потерпевшей.

"Кроме того, в деле имелся субъективный портрет злоумышленника, составленный кондуктором трамвая, которая, несмотря на прошедшее время, отчетливо запомнила мужчину, заходившего в общественный транспорт с окровавленными руками ранним утром в день преступления", - сказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным СК, фигуранту предъявлено обвинение по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.