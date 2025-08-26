Сергей Чутенко обвиняется в превышении должностных полномочий при выполнении государственного контракта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении директора филиала "Приморский" Сергея Чутенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий при выполнении госконтракта. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.

"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора филиала "Приморский" Сергея Чутенко. Чутенко обвиняется в превышении должностных полномочий при выполнении государственного контракта (п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в сентябре 2023 года государственный заказчик заключил многомиллионный контракт с ООО "Антанта" на оказание услуг по уборке территории объектов, расположенных в Приморском крае. Контроль за исполнением контракта возлагался на Чутенко. В 2023-2024 годах обвиняемый путем представления заведомо ложных документов о выполненных работах похитил бюджетные деньги в особо крупном размере. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

Военными следователями арестовано имущество на сумму более 15 млн рублей. По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Чутенко.