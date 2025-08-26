Трое из них умерли из-за недоедания

КАИР, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 75 человек погибли в секторе Газа за минувшие сутки, трое из них - в результате недоедания. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 75 погибших, трое из них погибли от голода. За минувшие сутки 370 человек получили ранения", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 62 819, пострадали 158 629 палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В марте этого года израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны конфликта пока так и не смогли определить условия нового соглашения.