Фигурантам назначили меру пресечения в виде домашнего ареста

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с УФСБ задержали в Уфе четверых обвиняемых в использовании банковских карт и счетов других людей в криминальных целях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России и МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники обвиняются в неправомерных операциях с использованием чужих электронных средств платежа", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что двое жителей Уфы арендовали в центре города офисные помещения и наняли на работу несколько человек. Они круглосуточно принимали электронные платежи на банковские карты третьих лиц и через криптообменники переводили на счета заказчиков криминальных услуг. Для этого систематически закупались средства платежа так называемых дропов, которых искали с помощью объявлений. В качестве вознаграждения за нелегальные услуги фигуранты получали от 1,5 до 4,5% от переводимой суммы.

Возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 187 УК РФ). "Четверым подозреваемым предъявлены обвинения, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также допрошены граждане, передавшие участникам организованной группы свои банковские карты", - добавила представитель МВД.

Дроповоды - те, кто использует в криминальных целях банковские карты и счета других людей.

В ходе 11 обысков в офисах и по местам жительства руководителей группы у подозреваемых обнаружены более 300 sim-карт, 120 телефонов, 180 банковских карт, 3 млн рублей и криптовалюта USDT, эквивалентная 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии. Установлено, что двое подозреваемых, арендовавших помещение, являются жителями Уфы 1994 и 2004 года рождения.