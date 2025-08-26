Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, ущерб от которых составил более 3,7 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший директор муниципального предприятия ЖКХ "Теплосеть" в Туринске Свердловской области обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, ущерб предприятию от которых составил более 3,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Общий размер ущерба предприятию составил свыше 3,7 млн рублей. <…> В отношении бывшего директора МУП ЖКХ "Теплосеть" возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В период с января 2019-го по декабрь 2023 года руководитель предприятия в ходе эксплуатации полигона по складированию твердых бытовых отходов заключал ложные договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание транспортных услуг для размещения отходов, при этом работы не выполнялись, а деньги выводились с предприятия в пользу руководителя.

"В ходе расследования уголовного дела на 8/9 доли в квартире, принадлежащей обвиняемому, судом наложен арест с установлением запрета на совершение регистрационных действий по распоряжению и отчуждению имущества", - отметили в прокуратуре.