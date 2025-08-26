В Черекском районе Кабардино-Балкарии сель перекрыл федеральную трассу

Жителей призвали выбирать альтернативные маршруты для поездок в горы

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Сошедший сель перекрыл дорогу федерального значения, ведущую в урочище Уштулу, сообщается в Telegram-канале Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.

"На автодороге федерального значения Р-291 Урвань - Уштулу на 78-м км, выше сельского поселения Верхняя Балкария сошла селевая масса и перекрыла автодорогу. Просим на ближайшее время выбирать альтернативные маршруты для поездок в горы", - говорится в сообщении.

Уштулу - ущелье и одноименная долина в верховьях Черекского ущелья. На сайте Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника сообщается, что в Уштулу расположены несколько минеральных источников, исторические памятники и природные достопримечательности.