Экс-адвокату назначили запрет определенных действий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий бывшему адвокату Владимиру Певчеву по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Суд отказал следователю в продлении меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему адвокату Владимиру Певчеву. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Мера пресечения с домашнего ареста изменена на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

Ранее суд заключил под стражу до 1 сентября адвоката Андрея Жукова, обвиняемого по аналогичным статьям.