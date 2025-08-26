Лолита Василенко передавала киевским сообщникам данные о местах дислокации ВС РФ в регионе

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам колонии общего режима 25-летнюю гражданку Украины Лолиту Василенко, собиравшую для Киева данные о местах дислокации российских сил в регионе. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Лолиты Василенко. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж). <…> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Василенко к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Усачева.

По ее словам, в сентябре 2022 года Василенко, имея гражданство Украины, добровольно собирала данные о местах дислокации военных РФ на территории республики. Данные украинским спецслужбам она передавала через интернет-мессенджер. Уголовное дело против Василенко вели и расследовали сотрудники УФСБ России по ЛНР.

На оперативном видео УФСБ России по региону, имеющемся в распоряжении ТАСС, Василенко сообщила, что в начале специальной военной операции эвакуировалась в Старобельск ЛНР, после чего со своим молодым человека переехала жить в его дом в селе Новоникольское. "Там я позже написала в паблик о том, что видела, как передвигается российская техника, в каком количестве, о том, что знаю, где стоит ПВО, приложила фотографию запуска ракет <...>", - рассказала девушка.

По словам Василенко, ее сожитель поддерживал ее проукраинскую позицию.