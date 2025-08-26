Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения афганцу, совершившему наезд в Мюнхене

Мужчина обвиняется в убийстве двух человек, покушении на убийство 44 человек и нанесении тяжких телесных повреждений

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения в убийстве двух человек и покушении на убийство мигранту из Афганистана, который в феврале совершил наезд на толпу демонстрантов в Мюнхене. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

"19 августа 2025 года Федеральная прокуратура предъявила обвинение гражданину Афганистана Фархаду Н. в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Мюнхена", - отметили в ведомстве. При этом указывается, что мужчина обвиняется в убийстве двух человек, покушении на убийство 44 человек, нанесении тяжких телесных повреждений, а также в нарушении дорожного движения.

"Утром 13 февраля 2025 года Фархад Н. преднамеренно направил свой автомобиль на участников мероприятия профсоюза Ver.di в центре Мюнхена", - подчеркнули в прокуратуре. Следствие считает, что действия злоумышленника были исламистски мотивированным преступлением. "Он считал себя обязанным нападать на случайных людей в Германии и убивать их в ответ на страдания мусульман в преимущественно исламских странах", - утверждали в ведомстве.

Афганец был задержан 13 февраля 2025 года и находится под стражей.

Утром 13 февраля на углу Дахауерштрассе и Зайдльштрассе - в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности - водитель направил машину на группу людей. В результате произошедшего пострадали 44 человека, двое - двухлетняя девочка и ее мать - умерли от полученных травм. Расследованием случившегося занималась Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ. Она расследует особо важные дела, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.