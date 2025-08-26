Вячеслав Шмыров не считает себя виновным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 3 сентября рассмотрит административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении руководителя киноклуба "Ельцин-центра" Вячеслава Шмырова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"В производстве Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга находится дело об административном правонарушении в отношении Шмырова В. Ю. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан <...>). Судебное заседание назначено на 3 сентября", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе центра, Шмыров не считает себя виновным. "Надеемся, что суд будет справедливым и не согласится с обвинением, выдвинутым в протоколе", - отметили в пресс-службе.

Ранее суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. рублей первого заместителя исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмилу Телень по аналогичной статье. Было установлено, что 25 февраля 2022 года Телень в одной из соцсетей на своей персональной странице разместила репост текстового сообщения Татьяны Юмашевой. В "Ельцин-центре" заявили, что Телень не согласна с решением суда и подаст апелляцию.

"Ельцин-центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью.