Арест продлится два месяца

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Водителя грузового автомобиля в Хакасии, который перевозил в кузове шестерых детей и свою сожительницу и попал в ДТП, в результате которого погиб ребенок, арестовали на два месяца. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ДТП произошло вечером в понедельник рядом с селом Бирикчуль. Водитель не справился с управлением, грузовик слетел в кювет и перевернулся. Погиб 6-летний мальчик, 10-летний мальчик получил травму живота, а 12-летний получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. По информации ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, всего в кузове грузовика находилось шесть детей в возрасте от 1 до 14 лет и сожительница 37-летнего водителя.

"Сегодня судом по ходатайству следствия подозреваемому в совершении ДТП избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ранее ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).