Тейлор Свифт должна была дать три концерта в Вене 8-10 августа 2024 года, но организаторы отменили их после того, как полиция сообщила о задержании 19-летнего мужчины, который планировал осуществить теракт перед концертной площадкой

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Высший земельный суд Берлина приговорил к полутора годам лишения свободы условно гражданина Сирии по обвинению в пособничестве при подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году. Об этом сообщило German Press Agency со ссылкой на представителя судебной инстанции.

По его информации, спустя чуть больше года после отмены концертов Свифт в Вене из-за опасений теракта Высший земельный суд Берлина признал 16-летнего подростка "виновным в подготовке тяжкого акта подрывной деятельности и поддержке теракта за рубежом". В связи с юным возрастом подсудимого судебный процесс проходил за закрытыми дверями.

Свифт должна была дать три концерта в Вене 8-10 августа 2024 года, но организаторы отменили их после того, как полиция сообщила о задержании 19-летнего мужчины, который планировал осуществить теракт перед концертной площадкой. Позже стало известно о задержании его сообщников, среди которых был сотрудник стадиона "Эрнст Хаппель", где должна была выступить исполнительница.

Федеральная прокуратура ФРГ утверждает, что обвиняемый 16-летний подросток поддерживал идеологию террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он поддерживал связь с подростком из Австрии, который планировал теракт с использованием взрывного устройства на концерте. Сириец, среди прочего, отправил ему видеоинструкцию по изготовлению бомбы и организовал встречу с членом ИГ.

По данным суда, 16-летний юноша дал исчерпывающее признание в ходе судебного разбирательства. Своим приговором суд последовал за решением Федеральной прокуратуры, которая запросила для него условное наказание сроком на один год и шесть месяцев. По данным суда, защита также ходатайствовала об условном наказании. Приговор не является окончательным.