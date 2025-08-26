В ходе возгорания также пострадал мужчина

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Тело 8-летнего мальчика обнаружили спасатели во время тушения пожара в квартире в Советском районе Воронежа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Воронежской области.

"Сотрудники следственного отдела по Советскому району города Воронежа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области устанавливают обстоятельства гибели 8-летнего мальчика, тело которого обнаружено вечером 26 августа 2025 года после тушения пожара в квартире жилого дома, расположенного в Советском районе города Воронежа. В ходе пожара также пострадал мужчина, который доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СК добавили, что следователи проводят тщательный осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Для установления точной причины смерти ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Экспертам также предстоит выяснить причины возникновения пожара и установить все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение примут по результатам проверки.