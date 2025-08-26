Появилась информация, что мигранты играют в бейсбол на месте, где расположен памятник павшим воинам ВОВ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту осквернения мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в Тульской области после появления информации том, что мигранты играли там в бейсбол. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В соцмедиа сообщается, что в поселке Косая Гора Тульской области, где расположен мемориал павшим воинам ВОВ, мигранты играют в бейсбол. Следственными органами СК России по Тульской области по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тульской области доложить о ходе проверки по данному факту.