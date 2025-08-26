Небольшие толчки на поверхности ощущались в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Землетрясение произошло в Дагестане, небольшие толчки на поверхности ощущались в Махачкале, передает корреспондент ТАСС. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в районе Каспийского моря, у побережья России.

Подземный толчок был отмечен в 23:33 мск в 41 км к северо-западу от Дербента.

В социальных сетях жители региона сообщают, что толчки на поверхности также ощущались в Каспийске и Буйнакске.