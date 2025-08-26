Сейсмическое событие ощущалось по всей территории республики, отметили в ведомстве

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Жертв и разрушений в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Дагестане нет. Сейсмическое событие на поверхности ощущалось по всей территории республики, сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

"От дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация о том, что в 23:33 в акватории Каспийского моря, по координатам СШ (северной широты - прим. ТАСС) - 42,4, ВД (восточной долготы - прим. ТАСС) - 48,2, [зафиксировано сейсмособытие], глубина - 30 км, энергетический класс - 14,8, магнитуда 5.9. Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Сейсмическое событие на поверхности ощущалось по всей территории республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме.